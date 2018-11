Controlli antiabusivi sul trasporto delle persone, Cna: "Segnale significativo"

Cna Pisa esprime soddisfazione in merito ai controlli della polizia municipale che hanno portato a scoprire l'attività di 2 tassisti abusivi e di 2 autisti che effettuavano servizio di noleggio con conducente senza alcun permesso. "Abbiamo sollecitato i controlli in questa direzione - scrive in una nota Cna Pisa - ed è con grande soddisfazione che viene appresa la notizia di questi significativi successi nelle azioni di contrasto al lavoro nero e all’abusivismo".

"Ci farebbe piacere - commenta Claudio Sbrana, presidente Cna Taxi Pisa - che si potessero registrare anche dei progressi sul fronte delle criticità da noi più volte rilevate: circolazione e accessibilità di alcune aree della città, in modo da migliorare la velocità di circolazione delle nostre vetture e di conseguenza i tempi di risposta del servizio taxi, ed anche il rispetto degli stalli a noi destinati”.

"Le azioni di verifica da noi richieste e condotte con professionalità ed efficacia dalla Polizia Municipale di Pisa - afferma Riccardo Bolelli presidente Cna Ncc Bus - sono uno dei più significativi segnali che si possono dare alle imprese regolari. Le nostre imprese si dannano l’anima e investono risorse e tempo per stare dentro le norme. Spesso non è semplice e comporta grandi sacrifici e quindi vedere che vengono individuati e sanzionati operatori abusivi che si fanno beffe di regole e fisco e che danneggiano un mercato che di per sé è già molto competitivo, certo ci conforta. La nostra categoria ha bisogno di essere ascoltata su questo ed anche su altri temi e ci pare che si vada nella direzione giusta".