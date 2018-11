Trasportano turisti senza licenza: scoperti tassisti abusivi

Effettuavano trasporto di turisti senza avere regolare licenza concessa dal Comune. Sono stati 'pizzicati' dalla polizia amministrativa della municipale di Pisa, dopo una serie di appostamenti e controlli mirati in zona stazione e in zona Duomo, due taxisti abusivi colti in flagranza di reato, con tanto di transazione di denaro: i due utilizzavano autovetture che non esponevano alcuna segnalazione di servizio taxi. Erano inoltre sprovvisti di licenza, specifica assicurazione e svolgevano un lavoro completamente al nero. Le autovetture utilizzate come taxi abusivi sono state poste sotto sequestro, ai conducenti è stata ritirata la patente di guida. Entrambi rischiano la sospensione della patente da 4 a 12 mesi e una sanzione pecuniaria da 1.777 a 7.108 euro.

Stessa sorte è toccata a due veicoli, sequestrati nei giorni scorsi dalla Municipale, in quanto utilizzati da conducenti, uno di cittadinanza cinese e l’altro moldava, per il servizio di noleggio con conducente (Ncc), senza essere autorizzati a tale uso. I mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo per la durata della sospensione della carta di circolazione, da due a otto mesi. Per i conducenti è prevista la sanzione amministrativa da 169 a 679 euro.