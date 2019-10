Si alza il sipario sulla 'Scuola di Teatro Don Bosco' per detenuti

Gli allievi e le allieve detenuti presso la Casa circondariale Don Bosco, il 18 ottobre, a partire dalle 13, presso il Mercure Tirrenia Green Park di Calambrone, presenteranno pubblicamente, in forma di recital, una selezione di poesie di Alda Merini. L’occasione per lo spettacolo curato dalla compagnia 'I sacchi di sabbia', è data dal meeting 'Ti insegnerò a volare', organizzato dalla Fondazione Casa Cardinale Maffi onlus con il patrocinio di Regione Toscana, Università di Pisa e Azienda USL Toscana Nord ovest. Lo spettacolo avrà nel parterre, ospiti di eccezione e partecipanti al meeting come il rettore Paolo Mancarella, l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, il vice presidente della Regione Toscana con delega al welfare Stefania Saccardi.

Dalla compagnia teatrale 'I sacchi di sabbia' commentano: “E’ questa una importante occasione di visibilità per i ragazzi, impegnati da qualche anno in un intenso corso di preparazione teatrale, ed è una meritata gratificazione per quest'esperienza che sta diventando punto di riferimento stabile nelle attività della Casa Circondariale Don Bosco, rivelandosi uno strumento che può realmente contribuire al recupero psicosociale, emotivo, culturale del soggetto detenuto e partecipare, così, alla funzione riabilitativa e rieducativa della detenzione”.

Il recital segna il continuum del progetto della Scuola di teatro 'Don Bosco', presentato dall'Associazione Culturale e Compagnia Teatrale pisana I Sacchi di Sabbia, grazie al contributo della Regione Toscana e della Fondazione Pisa, attraverso il bando pubblico dedicato al sostegno delle attività culturali, sociali e di volontariato. Le lezioni appena ripartite, grazie all’impegno e professionalità di Francesca Censi (coordinatrice dei corsi), Gabriele Carli, Carla Buscemi e la nuova entrata, Letizia Giuliani, ruoteranno in questa prima fase dell’anno accademico, intorno alla 'parola poetica'; attraverso le poesie di Alda Merini gli allievi detenuti lavoreranno sul tema dell'ascolto e della sensibilizzazione all'immagine poetica. Il lavoro della Scuola approderà poi, nella seconda parte dell’anno, nell'allestimento dello spettacolo 'In Alto mare' di Mrozek, il cui debutto in forma di studio è previsto durante la giornata nazionale del teatro in carcere prevista per la fine di marzo.