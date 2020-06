Teatro nel carcere di Volterra: consegnato il cantiere, pronto a partire

Comincia con la consegna del cantiere di oggi, 30 giugno, e lunedì prossimo con il via ai saggi archeologici, la realizzazione del Teatro stabile nel carcere di Volterra. Entra nel vivo il progetto per assicurare ad un'esperienza trentennale e unica in Italia, che vede protagonisti diretti dell'esperienza teatrale gli ospiti del penitenziario.

"E' passato meno di un anno da quando, con il concorso di tutte le istituzioni coinvolte, abbiamo rilanciato questo grande progetto e oggi - commenta con soddisfazione la vicepresidente della Regione e assessore alla cultura Monica Barni - siamo ad un ulteriore, cruciale passaggio per raggiungere l'obiettivo. E' un impegno che parla non solo alla Toscana, ma a tutto il paese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"E' un risultato importante per tutta Volterra - dichiara l'assessore comunale alle culture Dario Danti - frutto del lavoro e dell'unità d'intenti di tutte le istituzioni. Dopo anni mettiamo la prima piccola pietra per realizzare un grande sogno". Lo sblocco del cantiere preliminare e l'affidamento dei lavori da parte della direzione dell'istituto penitenziario era avvenuta nel febbraio scorso. Il progetto, finanziato con 1,2 milioni di euro del Dap (il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) prevede la costruzione di una struttura da 200 posti.