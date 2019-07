Teatro del Silenzio: tutto pronto per il concerto-evento

Per due giorni ogni anno Lajatico vede trasformate le sue colline nel teatro naturale più famoso al mondo, dove giungono migliaia di spettatori da tre continenti. Due le attesissime serate del 25 e 27 luglio per 'Ali di Libertà', con la direzione artistica di Alberto Bartalini e la regia di Luca Tommassini. La quattordicesima edizione del concerto di Andrea Bocelli, che il tenore organizza nel suo comune natale, vedrà le esibizioni di Dua Lipa e Mika, con settanta elementi del coro, dodici ballerini, venti performers, dieci sbandieratori e oltre sessanta elementi della Tommassini Virtual Family. Sold out la prima data.

Fra i protagonisti ci saranno anche 200 costumi, accessori e numerosi elementi scenografici, realizzati all'interno dell'Officina Scart del Gruppo Hera, grazie alle sapienti mani della costumista Claudia Tortora e delle sue collaboratrici. L'artigiana è affiancata da Tatiana Turco, Daniela di Martino, Valentina Bianchi, Beatrice Beneforti, Dalila Lazzeri e Mirgena Koci. Insieme hanno confezionato gli abiti per i performers che accompagnano le esibizioni: hanno trasformato in complementi d'arte ritagli di pelle provenienti da concerie e calzaturifici del distretto conciario toscano, numerosi e colorati pezzi di stoffa, svariati poliaccoppiati di carta, plastica e gomma, oltre a componenti elettrici difettosi, guarnizioni e tanti petali di fiori finti.

(Foto in copertina di Dario Manzi, sotto i costumi in lavorazione)

