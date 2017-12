Sicurezza nei quartieri: a Putignano e Porta a Mare arriva la videosorveglianza

Si estende anche a Putignano e Porta a Mare il sistema di videosorveglianza cittadino. I due quartieri saranno infatti dotati complessivamente di 10 telecamere, 6 a Porta a Mare e 4 a Putignano, per un investimento complessivo di poco inferiore ai 200mila euro. "I lavori - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Serfogli - partiranno in entrambi i casi tra febbraio e marzo 2018 e contribuiranno ad aumentare la sicurezza in queste due zone della città".

Porta a Mare

Il progetto dell'amministrazione comunale prevede di installare complessivamente 6 telecamere per un costo totale di 57mila euro. Quattro, due per parte, saranno installate a entrambi gli ingressi del sottopasso di via Aurelia, in località Ponte a Piglieri, e un'altra sulla sovrastante rotatoria. Una telecamera sarà infine installata nell'area di via di Chissatello. I lavori, che dovrebbero partire a febbraio e durare complessivamente 30 giorni, saranno affidati mediante affidamento diretto, prevedendo comunque la consultazione di almeno cinque operatori economici da attingere con sorteggio tra quelli che avranno manifestato interesse nel corso dell’indagine di mercato appositamente indetta sulla piattaforma Start.

Putignano

A Putignano saranno invece installate "4 telecamere di videosorveglianza - spiega ancora l'assessore - ad ampio raggio e copertura, per una spesa di 141mila euro". Una sarà installata in piazza XXV Aprile, una in via di Putignano e due in via Ximenes (una nei pressi dell'incrocio con via dell'Arginone). I lavori, che dovrebbero partire intorno a marzo e durare 90 giorni, saranno affidati mediante procedura negoziata in modalità telematica sulla piattaforma regionale Start.