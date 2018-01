Telline a Tirrenia: valori microbiologici di nuovo nella norma

Nuovamente consentita senza limitazioni la raccolta, la commercializzazione e l'immissione al consumo delle telline del banco naturale di Tirrenia. Le indagini della Asl, eseguite secondo il piano di monitoraggio, hanno evidenziato il ritorno ad una condizione microbiologica entro i limiti stabiliti per legge. Annullata quindi la declassificazione che imponeva la depurazione obbligatoria e l'etichettatura come 'Classe B', provvedimento risalente al novembre scorso per i valori di Escherichia Coli superiori alla norma.