Case popolari, l'assessore Gambaccini: "Presto l'assegnazione degli alloggi di resulta"

La Commissione tecnica sull'emergenza abitativa ha incontrato ieri, 1 dicembre, la Commissione Politiche Sociali del Comune di Pisa, con l'assessore Gianna Gambaccini che ha affrontato il tema del recupero degli alloggi di resulta. Fissato un cronoprogramma, con molta cautela: "Con molta probabilità - ha detto - e dopo tutti gli accertamenti previsti dalla legge, e i tempi, nei casi in cui necessitano ulteriori approfondimenti e verifiche, e allora potrebbero essere anche però più lungi, oltre 20 saranno assegnate entro quest'anno, oltre 50 entro i primi sei mesi del prossimo anno e, infine, oltre 40 saranno assegnate per mobilità in autorecupero cioè se gli inquilini sono disponibili ad accollarsi le spese di ristrutturazione entro certi limiti comunque di spesa".

"Nel 2017 - hanno spiegato i responsabili dell'ufficio Casa del Comune di Pisa - la spesa complessiva per la sola emergenza abitativa è stata di oltre 435 mila euro. Gli interventi per i depositi cauzionali sono stati 31, 128 gli interventi per l'integrazione dell’affitto, 8 gli interventi per l'indennità di occupazione e 35 gli interventi d'inserimento presso privati, come, ad esempio gli affittacamere. Infine 40 sono stati gli interventi finanziati con il contributo sfratti nazionale per la cosiddetta morosità incolpevole per un importo di oltre 280mila euro".