Violento temporale nel pisano: alberi caduti sulla strada

Ancora forti precipitazioni nelle prime ore della mattina di oggi, lunedì 8 luglio, dopo il violento temporale di domenica.

Stamattina il maltempo più intenso si è verificato nella zona di Filettole, nel comune di Vecchiano, e nella zona di Casciana Terme Lari.

A La Sterza, nel comune di Lajatico, il vento ha abbattuto alcune piante che hanno occupato la sede stradale.

In queste tre zone sono in corso interventi da parte delle squadre dei Vigili del fuoco. Complessivamente risultano al momento (ore 8) dieci interventi effettuati. Non ci sono persone rimaste coinvolte.