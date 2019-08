Maltempo: nubifragio in Valdera, Vigili del Fuoco al lavoro

Pioggia battente nel pomeriggio in Valdera. I Vigili del Fuoco della sede di Pisa, con i colleghi di Cascina e Castelfranco, sono intervenuti oggi 30 agosto fra Calcinaia, Bientina e Castelfranco per un fortunale che si è abbattuto lungo l'area. Come capita spesso in questi casi si sono verificati distacchi di rami e tegole pericolanti, alle 17 si sono contati circa 15 sopralluoghi dei pompieri. Non risultano persone coinvolte.

Qualche disagio alla viabilità a Calcinaia, segnalato dal Comune: sulla Tosco-Romagnola all'altezza dell'ombrellificio Ciompi è intervenuta la Polizia Municipale per la gestione del traffico durante la rimozione degli alberi caduti; via delle Case Bianche è stata tempestivamente liberata dai detriti.