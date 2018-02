Castelfranco, tenta due furti uno dietro l'altro: fallisce e viene arrestato

Nella tarda serata di ieri, 6 febbraio, i Carabinieri di Castelfranco di Sotto hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 34 anni per tentato furto in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Lo straniero, sorpreso e fermato mentre cercava di forzare la porta d'ingresso del garage di un italiano del posto, è stato fra l'altro riconosciuto quale autore di un altro furto, tentato poco prima in un opificio del luogo e sventato dal proprietario tempestivamente intervenuto.

Dopo le formalità, l'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa della convalida dell'attività occorsa in tarda mattinata. All'uomo è stato imposto il divieto di dimora nel comune di Castelfranco di Sotto.