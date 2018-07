Entra in casa altrui e fruga nei cassetti: sorpresa ed arrestata

Hanno bloccato un'estranea che frugava fra i cassetti di casa. E' successo stamani, 7 luglio, in via Maggiore di Oratoio. La donna è stata arrestata dalla Polizia: si tratta di una nomade di 51 anni, con precedenti penali, domiciliata nella medesima via. Adesso si trova in carcere in attesa del processo per direttissima.

La dinamica dei fatti, accertati dagli agenti giunti sul posto, ha evidenziato come il padrone di casa sia stato allertato dalle urla di una vicina di casa, che aveva visto intrufolarsi nell'appartamento la nomade.

Quando il proprietario è sceso dal piano superiore dell'abitazione ha colto sul fatto l'ospite indesiderata, bloccandola con l'aiuto della vicina di casa. Nel mentre era stato chiamato il 113, che subito ha inviato la Volante più vicina che poi ha eseguito l'arresto.