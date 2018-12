Tenta il furto in casa in via Funaioli, un residente lo vede e chiama il 113: arrestato

E' stata decisiva la tempestività per l'arresto, avvenuto ieri 30 novembre, di un 35enne di orgini albanesi che ha tentato il furto in abitazione in via Funaioli, nel quartiere Pisanova a Pisa. A permettere la cattura è stata la pronta segnalazione di un residente, insieme al pronto intervento degli agenti delle Volanti della Polizia di Stato.

Tutto è partito dalla chiamata al 113. Un residente ha infatti chiamato il numero di emergenza in tempo reale, avvisando le forze di sicurezza che un uomo aveva appena scavalcato il cancello di un palazzo. Sul posto gli equipaggi della Questura erano già presenti, in virtù dei maggiori controlli stabiliti per il periodo festivo. E' quindi partita la caccia all'uomo.

Mentre gli agenti cercavano nel cortile comune dello stabile è scattato un allarme perimetrale da un terrazzo del condominio. Subito dopo si è sentito un tonfo sordo, come se qualcosa (o qualcuno) fosse atterrato dall'alto. La corsa dei poliziotti ha portato al risultato sperato: davanti gli operatori c'era un uomo con addosso guanti da lavoro. L'uomo ha tentato la fuga ma è stato immediatamente bloccato e perquisito. Con sé aveva un cacciavite lungo 35 centimetri ed una piccola torcia elettrica.

La successiva identificazione ha fatto emergere le generalità del 35enne. Il cittadino albanese è risultato irregolare sul territorio, con a suo carico precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Dopo l'arresto, attraverso lo studio delle impronte digitali tramite la banca dati delle Forze di Polizia, è stato scoperto che era anche destinatario di un mandato di cattura internazionale per furti in abitazione, emesso dall'Albania.

Il processo per direttissima è fissato per oggi, 1 dicembre. La Questura ringrazia il cittadino che ha fatto per la preziosa segnalazione che ha portato all'arresto di questo professionista del crimine ed invita tutti i cittadini a chiamare immediatamente le sale operative delle Forze di Polizia per ogni avviso di fatti sospetti, soprattutto in considerazione dell'imminenza delle festività natalizie, quando cioè molti proprietari di casea saranno prevedibilmente fuori città per le ferie.