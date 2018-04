Tenta di rubare due biciclette in poche ore: ladro arrestato

In poche ore ha tentato per due volte di rubare una bicicletta, ma in entrambi i casi è stato sorpreso dalle forze dell'ordine in flagranza di reato. Alla fine l'uomo, un 40enne rumeno in Italia senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia.

L'episodio che ha portato all'arresto è accaduto ieri mattina, domenica 15 aprile. Una volante, transitando in lungarno Galilei, ha notato il 40enne che armeggiava vicino ad una bicicletta da donna, assicurata con un lucchetto ad un palo della luce. L'uomo, accortosi della presenza della Polizia, ha cercato di allontanarsi ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti che hanno anche accertato come la catena che assicurava la bicicletta al palo fosse stata tagliata con una grossa tenaglia, poi rinvenuta e sottoposta a sequestro. La bicicletta di cui è stato evitato il furto si trova ora presso gli uffici della Questura per essere restituita al proprietario.

Durante la notte precedente, quella tra sabato 14 e domenica 15 aprile, il malvivente era stato già sorpreso dagli agenti nella stessa zona mentre cercava di rubare un’altra bicicletta, non riuscendovi per l’intervento della volante. Era stato identificato e denunciato All’autorità Giudiziaria per tentato furto. Ora per lui sono scattate le manette. In giornata si svolgerà il processo per direttissima.