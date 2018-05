Marina di Pisa, tentano di forzare un'auto con le forbici: arrestati

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 maggio, i Carabinieri di Marina di Pisa hanno tratto in arresto, per tentato furto aggravato su autovettura, un uomo ed una donna italiani rispettivamente di 39 e 37 anni. I due sono stati sorpresi mentre, con un paio di forbici, forzavano la serratura di un’auto parcheggiata in prossimità del Molo Nord, per poi asportare alcuni oggetti dall’abitacolo.

Una volta individuati, i due sono stati portati in caserma, perquisiti e trattenuti in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.