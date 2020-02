Via San Martino, taglierino puntato contro una ragazza: 25enne arrestato per tentata rapina

Taglierino puntato contro una ragazza, è una rapina. E' la scena a cui hanno assistito alcuni passanti in pieno centro a Pisa, in via San Martino, la scorsa notte. Alla fine l'intervento della Polizia ha portato all'arresto del giovane aggressore, un incensurato di 25 anni di Grosseto. L'accusa è di tentata rapina aggravata.

Tutto è avvenuto intorno all'una e trenta di stamani, primo febbraio. Un cittadino ha chiamato il 113 dando l'allarme e descrivendo quanto accaduto poco prima, parlando di un ragazzo con un giubbino con un cappuccio verde militare. Altri testimoni hanno confermato la ricostruzione: inizialmente pensavano ad un banale litigio tra innamorati, ma quando hanno visto il trincetto hanno capito ed allertato anche loro la Questura. Due passanti sono anche intervenuti quando hanno visto l'aggressore spingere contro il muro la vittima.

L'azione ha distratto il rapinatore, permettendo di far guadagnare tempo agli agenti per l'intervento. Di lì a poco è scattato l'arresto. Il 25enne è stato quindi portato in Questura ed ora si trova in carcere al Don Bosco.