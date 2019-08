La vede nel parco e la segue fino a casa: tentata violenza sessuale

L'ha seguita fin sotto casa, dove l'ha presa alle spalle e l'ha palpeggiata. La vittima è però riuscita a divincolarsi e a fotografare quell'uomo che in sella a una bici si stava allontanando da casa sua non essendo riuscito ad ottenere quello che voleva. E' successo a Empoli.



Come riporta FirenzeToday, la donna, empolese sulla quarantina, ha poi allertato la centrale operativa del 113 raccontando quanto avvenuto e passando loro anche lo scatto su cui basare le ricerche. Sebbene la foto fosse solo un indizio, in quanto ritraeva l'aggressore di spalle, le Volanti hanno setacciato il centro intercettando in Viale Lungarno Dante Alighieri un uomo che indossava una maglietta arancio e pantaloncini scuri proprio come l'aggressore.



L'uomo, trentenne filippino residente a San Miniato, con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, è stato denunciato per tentata violenza sessuale.

Da quanto ricostruito, il trentenne aveva adocchiato la vittima nel Parco di Ponzano dove la donna stava facendo una passeggiata prima di recarsi al lavoro. Giornata poi rovinata dalla cruda aggressione, con parti intime in vista, davanti al portone di casa.