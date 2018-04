San Giuliano Terme, aggredita alla fermata dell'autobus: "L'auto ha la targa coperta da una busta"

Una brutta avventura raccontata da una nostra lettrice, che preferisce rimanere anonima. Mercoledì 4 aprile, intorno alle 15, la donna a San Giuliano Terme stava attendendo l'autobus lungo la Statale 12, alla fermata all'altezza del ponticello vicino all'edicola, quando un'auto ha accostato poco più avanti. E' uscito un uomo che ha aggredito la donna, iniziando a strattonarla per rubarle la borsa e simulando di avere un coltello. La donna ha opposto resistenza, ha iniziato a chiedere aiuto e l'uomo, grazie anche al fatto che la borsa era a tracolla, è dovuto desistere ed è fuggito via a bordo dell'auto, dove ad attenderlo c'era un complice. Sul posto sono accorsi passanti in aiuto della donna.



"Volevo segnalare che questa autovettura è di piccole dimensioni, un vecchio modello, tipo una Peugeot 106, di colore blu scuro, che gira con una busta appesa al tergicristallo per non far vedere la targa posteriore - racconta la nostra lettrice - questi aggrediscono donne che si trovano al momento da sole, sicuramente mi avevano già adocchiato da un po'. Spero possiate rendere pubblica questa segnalazione per evitare altri furti simili e far stare più attente soprattutto le donne".