Cerca di rubare da un'auto nel parcheggio del supermercato: denunciato

E' stato denunciato per tentato furto su auto e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso un uomo di 47 anni, italiano e residente in provincia di Lucca. E' stato sorpreso ieri, 15 aprile, nel parcheggio del supermercato Coop di via Valgimigli, mentre rovistava all'interno di una macchina.

A cogliere sul fatto il ladro è stata una guardia giurata. Sul posto è poi intervenuta una volante della Polizia, che ha eseguito la perquisizione trovando gli arnesi. Il materiale è stato sequestrato.