Via Manzoni, rompe la vetrina di un bar con una pietra: furto sventato

Un rumore di vetri infranti in piena notte che ha attirato l'attenzione di un cittadino, il quale ha subito avvisato il 113. Un uomo infatti aveva appena rotto la vetrina del bar al fianco del salone di parrucchieri Serretti in via Manzoni a Pisa. L'episodio è avvenuto intorno alle 3.30 della notte scorsa, tra martedì 6 e mercoledì 7 febbraio.

Gli uomini della Squadra Volante della Questura di Pisa, che si trovavano nelle vicinanze in seguito ad una intensificazione dei controlli a causa dei diversi episodi di furto susseguitisi nella zona della Stazione, sono subito arrivati sul posto. A metà di via Crispi, di fronte al Bar Miriam, i poliziotti hanno trovato un uomo vestito di nero, travisato, con una grossa pietra in mano, che aveva appena praticato un foro all’interno della vetrata dell’esercizio commerciale. Alla vista degli agenti l'individuo, abbandonato l’enorme masso, ha iniziato la fuga, ma è stato inesorabilmente agguantato dagli agenti, con i quali ha tra l’altro ingaggiato una colluttazione, che ha portato al ferimento di uno dei due poliziotti. Il malvivente aveva ancora le mani sanguinanti per le ferite che si era procurato mentre rompeva il vetro con il masso.



E' stato poi identificato: si tratta di un tunisino trentenne irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora, con precedenti per reati della stessa tipologia. E' stato arrestato per furto pluriaggravato, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto il trattenimento in camera di sicurezza.



Ingenti sono stati i danni causati alla vetrina del negozio, che ammonterebbero a circa 2000 euro.