Vogliono razziare le auto del deposito Mercedes: ladri messi in fuga

Nel corso della notte due malviventi hanno tentato di entrare al deposito auto della concessionaria Mercedes di via Fagiana, ma sono stati messi in fuga prima di compiere la razzia di gomme ed accessori. Sul posto infatti è intervenuto il Corpo Guardie di Città, che aveva l'incarico di vigilanza della vicina azienda Profeti.

Quando è arrivato il segnale di allarme intrusione i vigilantes sono arrivati in poco tempo, incontrando i ladri: erano in due, incappucciati. Alla vista delle pattuglie sono scappati a piedi, abbandonando tutto quello che avevano con sé. Così gli operatori hanno potuto recuperare i loro zaini con dentro crick per sollevare le auto e strumenti da scasso, cioè tutto il necessario per rubare gomme, cerchioni e gli optional delle auto, merce che sarebbe finita nel mercato dell'illecito.

I Carabinieri, che saranno titolari dell'indagine per risalire all'identità dei ladri, avranno a disposizione gli indizi non solo di questi oggetti ma anche dell'auto usata dai due, ritrovata abbandonata poco lontano. Saranno acquisite infine le immagini della videosorveglianza.