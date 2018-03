Controlli dei Carabinieri, tentato furto e guida da ubriachi: 8 denunciati

Sono in tutto 8 le persone denunciate dai Carabinieri di Pisa nell'ambito dei controlli straordinari del territorio disposti per le festività pasquali. Le operazioni sono state condotte dagli equipaggi del Nucleo Radiomobile, oltre alle Aliquote di Pronto Intervento.

Quattro persone, tre donne ed un uomo, tutte straniere, sono state denunciate per tentato furto aggravato in danno di un'attività commerciale del centro. Sono stati infatti sorpresi dopo aver forzato i dispositivi antitaccheggio di diversi capi di abbigliamento.

Durante le verifiche sulle vie di grande comunicazione, in particolare nelle ore notturne, sono state denunciate quattro persone, tutte italiane, per guida in stato di ebbrezza. Fra queste un 21enne è denunciato anche perché è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una modica quantità di hashish.

Infine sull'Aurelia a Migliarino, nel comune di Vecchiano, un'italiana 33enne è stata denunciata per ricettazione, essendo stata sorpresa alla guida di un motociclo risultato rubato a Viareggio il 25 febbraio scorso.