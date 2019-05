Pontedera, cerca di entrare in un negozio per rubare ma viene visto: arrestato

Nella tarda serata di ieri, 27 maggio, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato per tentato furto un rumeno di 32 anni. L'uomo è stato sorpreso da due cittadini mentre scardinava la grata metallica posta a protezione della vetrata di accesso di un esercizio commerciale in via Sacco e Vanzetti.

Quando ha capito di essere stato visto il 32enne ha provato a scappare, ma è stato bloccato dai militari che nel frattempo sono arrivati sul posto. L'arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo disposto per stamani davanti al Tribunale di Pisa.