Calcinaia: terminati i lavori di asfaltatura in località I Gaddi

Sono terminati i lavori di asfaltatura, cominciati lo scorso 1° agosto che collegano Piazza della Repubblica fino alla località i Gaddi a Fornacette, dove è stato ultimato anche il parcheggio previsto nel piano delle opere. Per il rifacimento dell’ultimo tratto di via Piave bisognerà invece attendere i primi giorni di settembre per permettere ad Enel di effettuare alcuni lavori di allaccio richiesti da un privato. Ultimato questo intervento si procederà all’asfaltatura del tratto di via Piave come da previsione.

