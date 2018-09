Strade, terminata la riasfaltatura di via Livornese: "Ora verifiche quartiere per quartiere"

È terminata venerdì 8 settembre l’asfaltatura di via Livornese, nel tratto compreso tra la nuova rotatoria e via Isola di Giannutri. Nella notte fra domenica e lunedì è stata ripristinata la segnaletica orizzontale che verrà completata in giornata con l'esecuzione dei margini e della mezzeria. Domani mattina, martedì 11 settembre, è prevista la pulizia delle caditoie nel tratto interessato dai lavori.

"Nei prossimi giorni - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa - inizierò un giro di sopralluoghi in città, programmando la visita ad un quartiere ogni settimana, per verificare lo stato di asfaltature e marciapiedi a cui la nostra amministrazione vuol dedicare una particolare attenzione. Per questo asfaltature e marciapiedi costituiranno, in termini di risorse, una parte importante, molto più che in passato, del prossimo programma triennale delle opere pubbliche".