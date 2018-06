Terminati i lavori sulla linea Pisa-La Spezia: riprende la normale circolazione dei treni

Tornano regolari i collegamenti tra Sarzana e Vezzano Ligure, sulla linea ferroviaria Pisa-La Spezia. E’ ripresa infatti oggi, sabato 30 giugno, come da programma, la regolare circolazione dei treni su entrambi i binari. Gli interventi, iniziati l’11 febbraio, sono funzionali ad incrementare le prestazioni della linea al traffico merci e a connetterla al Corridoio Europeo Scandinavo-Mediterraneo.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese appaltatrici hanno lavorato per adeguare la sagoma della galleria a doppia canna, denominata 'Fornola', al trasporto combinato di camion su treno e container della massima capacità, nonché per impermeabilizzare e migliorare, da un punto vista sismico, il ponte in muratura di circa 400 metri a 13 campate sul fiume 'Magra'.

Nei complessivi 5 mesi di lavoro si sono alternati mediamente circa 30 tecnici al giorno utilizzando 15 mezzi d’opera lungo tutta la linea interessata dai cantieri.