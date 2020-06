Latignano: terminati i lavori sull'acquedotto in viale IV Novembre

Migliorare il servizio idrico per un buon numero di utenze ed eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete datato e soggetto quindi in passato a frequenti rotture. Può considerarsi raggiunto il duplice obiettivo con cui era partito il progetto di risanamento dell’acquedotto in viale IV Novembre a Latignano, nel comune di Cascina. Un lavoro significativo, cominciato a febbraio e chiuso di recente, con leggero anticipo rispetto al crono-programma iniziale, con il collegamento di due nuove condotte alla rete idrica.

Nel dettaglio, le attività hanno riguardato la sostituzione di due importanti tratti di tubazione: il primo tra via Risorgimento e via De Amicis, il secondo tra la viabilità della lottizzazione e l’impianto sportivo, per una lunghezza complessiva di 230 metri e un investimento da circa 140mila euro. Risultato: un ammodernamento, ma anche un potenziamento, dell’acquedotto. La nuova condotta ha infatti un diametro maggiore della precedente, ed è realizzata in ghisa sferoidale, materiale più resistente rispetto alle tubazioni di 'vecchia generazione'.

I due tratti di acquedotto risultano adesso completamente risanati, con l’ulteriore vantaggio di una sensibile riduzione delle perdite sulla rete idrica, per un miglioramento evidente del servizio, in termini di qualità e continuità, per i residenti della zona. Nelle prossime settimane, trascorso il tempo necessario per l’assestamento delle nuove condotte, verrà eseguita anche la riasfaltatura dei tratti di strada interessati dai lavori.