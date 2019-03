Biblioteca Sms, terrazza-giardino nel degrado: "Pavimentazione dissestata, ripristino urgente"

La terrazza-giardino della biblioteca comunale SMS Biblio versa nel degrado. La denuncia viene da una lettera aperta della presidente dell'associazione Amici della SMS Biblio Pisa Caterina Violo rivolta al sindaco di Pisa Michele Conti ed all'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa.

"La scelta progettuale di dotare la biblioteca comunale SMS Biblio di un tetto-giardino calpestatile - si legge nella missiva - è stata senz'altro corretta e tecnologicamente sostenibile, in quanto offre prestazioni termo-climatiche vantaggiose e perché, da un punto di vista architettonico, ha permesso di ricavare un luogo per attività all'aperto che arricchisce le opportunità offerte dalla biblioteca. Purtroppo, da alcuni anni, questo spazio è stato interdetto al pubblico e non più riaperto per motivi di sicurezza relativi al dissesto della pavimentazione. Come associazione riteniamo che questo intervento di ripristino funzionale non sia più procrastinabile. Confidiamo nella sensibilità di quest'amministrazione affinché intraprenda le azioni necessarie, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, per il superamento dello stato di incuria in cui versa la terrazza-giardino della SMS Biblio e che, a tutt'oggi, non consente l'accessibilità e la fruibilità di questo importante e singolare spazio".