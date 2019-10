Terre di Pisa Food & Wine Festival 2019: superate le 8mila presenze

Si è conclusa con successo l’ottava edizione del Terre di Pisa Food & Wine Festival, che ha animato la Stazione Leopolda di Pisa dal pomeriggio del 18 alla sera del 20 ottobre. Superate le 8mila presenze per l'evento che si conferma punto di riferimento dell’autunno enogastronico toscano. Una manifestazione che si è consolidata nel tempo, con radici ormai salde e una crescita costante, che promuove l’immagine del territorio fra tipicità agroalimentari, artistiche, artigianali, storiche e naturali.

I 75 espositori protagonisti hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra, in modo gratuito, per far conoscere al numeroso pubblico i propri prodotti e le novità della stagione. Sold out per i laboratori di degustazione guidata, il cui protagonista è stato il vino, con l’ultima annata del Terre di Pisa DOC. Tutto esaurito anche per gli show cooking in cui ben 11 ristoranti ed i relativi cuochi delle 'Terre di Pisa'. Ciò che è andato in scena, animato dalla frizzante Rubina Rovini, da Masterchef ora a Rai 1, è stato uno spettacolo culinario: i partecipanti hanno assistito alla realizzazione di piatti e ricette, potendo carpire i segreti del mestiere e assaporare i piatti della tradizione popolare rivisitati in chiave contemporanea.

Sempre affollato lo spazio informativo, curato dall’Università di Pisa e dal Centro sull’educazione alimentare Nutrafood, che ha fornito consigli e indicazioni per una dieta sana ed equilibrata, ma al contempo ricca e saporita. Oltre duecento le persone che si sono messe alla prova con il Nutraquiz. Apprezzato anche l’Oil bar, lo spazio di degustazione gratuito dedicato all’olio extra vergine di oliva, gestito dall’Associazione Assaggiatori e Cultori Olio Extra Vergine d'Oliva (ASCOE).

Sempre molto frequentato il gazebo informativo sulle 'Terre di Pisa', in molti si sono cimentati con il quiz sui prodotti e le tradizioni del territorio, 25 domande sulle tipicità agroalimentari, artistiche, artigianali, storiche, naturali dell’entroterra pisano. Ai vincitori sono andati prodotti offerti dagli espositori presenti in manifestazione.

Posti esauriti per far parte della giuria del 'Terre di Pisa Pecorino Contest': il concorso ha visto in gara cinque produttori locali, valutati da una giuria popolare e una tecnica, sulla base di alcuni elementi: aspetto, odore, aroma, sapore, struttura, originalità e territorialità. Ad aggiudicarsi il podio l’Azienda Agricola l’Avvenire di Terricciola con il suo formaggio di pecora sotto fieno di erba medica, un pecorino delicato ma con personalità, con note di fiori profumati e con un caratteristico sentore amarognolo.

Il commento finale del presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini: "Sono soddisfatto anche perché abbiamo ricevuto consensi unanimi per questa ottava edizione del Festival che conferma la bontà della nostra intuizione: creare una manifestazione enogastronomica, vetrina delle Terre di Pisa; una ribalta per i produttori locali, un’occasione per conoscersi ma soprattutto per incontrare il pubblico degli appassionati, dei consumatori più attenti alla qualità del cibo, di trasmettere la propria passione e dedizione. Con soddisfazione non posso che dare appuntamento ad autunno prossimo, per la nona edizione, alla quale stiamo già lavorando"

L'iniziativa è stata patrocinata da Comune di Pisa, Regione Toscana, Università di Pisa; sponsor Banca Popolare di Lajatico, Acqua Tesorino, Toscaffè

Collaborazioni. Hanno collaborato: Cna, Confesercenti Toscana Nord, Confcommercio, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Istituto Alberghiero Matteotti di Pisa, Centro NutraFood dell’Università di Pisa, Federazione Italiana Barman (FIB), Strada del vino delle colline pisane, Associazione Assaggiatori e Cultori Olio Extra Vergine d'Oliva (ASCOE), Federazione Italiana Sommelier Albergatori E Ristoratori (Fisar), Associazione Italiana Sommelier (AIS), Condotta Pisa e Monte pisano di Slow Food, ConfRistoranti, Fipe, Fiepet e Pisa Quality Restaurant, Organizzazione nazionale Assaggiatori Formaggi (ONAF).

