Terremoto in Albania: da Pisa in soccorso i Vigili del fuoco

Vigili del fuoco di Pisa in partenza per l'Albania in seguito alla scossa di terremoto che ha colpito il paese provocando crolli, morti e feriti soprattutto a Durazzo, zona dell'epicentro.

Personale USAR MEDIUM del Comando di Pisa di rientro da Savona (dove ha operato per il crollo viadotto A6) partirà con un velivolo C130J dell'Aeronautica Militare, appartenente alla 46ª Brigata Aerea di Pisa, predisposto per portare personale e materiale dei TEAM USAR (Urban Search and Rescue) per contribuire ai soccorsi nelle zone colpite dal sisma. Le squadre USAR sono specializzate nella ricerca di persone sotto le macerie.

