Terremoto in provincia di Lucca, per l'esattezza a Capannori, giovedì sera, 4 aprile, alle ore 23.09. La scossa, di magnitudo 2.2, è stata localizzata ad una profondità di 8 km dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il terremoto è stato avvertito anche nel pisano. Non risultano danni a cose e persone.