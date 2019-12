Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 4.5 nel Mugello

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 in Toscana. L'epicentro nel Mugello, a 4 chilometri da Scarperia e San Piero (Firenze). Il sisma è stato registrato alle ore 4.37 della notte scorsa, tra domenica 8 e lunedì 9 dicembre, ad una profondità di 9 chilometri.

Tante le persone che, spaventate, sono scese in strada nei paesi del Mugello ma anche a Firenze, come segnalato da alcuni utenti sui social.

La scossa è stata avvertita anche in provincia di Pisa e in altre zone della Toscana.



La Città Metropolitana di Firenze comunica che ci sarebbero danni ad edifici, oltre che a Barberino del Mugello, anche a Scarperia e San Piero.

Già nella notte e nella serata di ieri il comune di Scarperia è stato protagonista di scosse di terremoto avvertite in modo chiaro dalla popolazione.