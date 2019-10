Terremoto a San Giuliano Terme: epicentro sui monti

Un terremoto di magnitudo molto bassa si è verificato oggi, 27 ottobre, nel comune di San Giuliano Terme, con epicentro fra Molina di Quosa e Santa Maria del Giudice (Lucca). E' avvenuto alle ore 13.03 ad 8 chilometri di profondità. La forza ridotta (1.2) e la breve durata non hanno però impedito ai residenti di avvertire la scossa, con anche un rumore come di un boato. Non si sono registrate conseguenze.

E' il terzo episodio sismico nella zona, dopo quello in Versilia del 25 ottobre e quello ancora più evidente con epicentro a Tirrenia il giorno prima.