Trema la terra in Toscana: due scosse di terremoto

Trema la terra in Toscana. Dopo la scossa alle ore 21 della sera di Pasqua a Capannori, in provincia di Lucca, (magnitudo 2.0), un'altra scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'INGV, la mattina di Pasquetta, alle ore 7.06 a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara.

La scossa di magnitudo 2.6 si è originata ad una profondità di 6 chilometri.