Terremoto alle 6.41 in Toscana. Il sisma di magnitudo 3.3 ha avuto come epicentro Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, al confine con la provincia di Pisa, ed è stato registrato ad una profondità di 8 km. Le località più vicine all'epicentro sono Castelnuovo Valdicecina e Monteverdi Marittimo in provincia di Pisa, Massa Marittima e Montieri nel grossetano.