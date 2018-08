Spiaggia del Gombo: ritrovato un teschio umano

Nuovo, macabro ritrovamento sulla spiaggia del Gombo. Nella giornata di lunedì 6 agosto è stato infatti rinvenuto un teschio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri forestali e i Carabinieri di San Giuliano Terme. Dovranno ora essere svolti gli accertamenti necessari per capire a chi possa appartenere. Si tratta del secondo ritrovamento del genere in pochi giorni. Il 31 luglio scorso, sempre sulla spiaggia del Gombo, era stato infatti ritrovato un piede umano in avanzato stato di decomposizione.