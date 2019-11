L'Università di Pisa premia le 14 migliori tesi di dottorato del 2019

L’Università di Pisa ha festeggiato i propri dottori di ricerca con una giornata speciale, il 'PhD Talent', che si è tenuta sabato 23 novembre al Palazzo dei Congressi. Al centro dell'iniziativa c'è stato il conferimento di 14 premi di studio per le migliori tesi di dottorato discusse nell'ultimo anno in tutti i settori scientifici: Scienze matematic he, informatiche, fisiche e della terra; Scienze chimiche, biologiche, agrarie e del farmaco; Scienze mediche e veterinarie; Ingegnerie industriale e dell’informazione, civile e architettura; Scienze dell’antichità, filologico-letterarie, storico-artistiche, storico, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Scienze giuridiche, economiche e statistiche, politiche e sociali.



I vincitori hanno presentato, con un breve pitch elevator, i contenuti più innovativi delle loro ricerche così da favorirne la disseminazione e la condivisione con potenziali investitori interessati ad applicare contenuti e metodi emergenti e d’avanguardia nell’ambito delle proprie imprese.

Proprio il rapporto tra dottorato di ricerca e mondo del lavoro ha rappresentato il filo conduttore del 'PhD Talent', che è stato aperto in mattinata dal saluto del rettore Paolo Mancarella. Sono quindi seguiti gli interventi della delegata ai Dottorati di ricerca, Marcella Aglietti, su 'I dottori di ricerca dell’Università di Pisa. Risultati e prospettive'; del presidente ANVUR, Paolo Miccoli, su 'Dottorati: nuove competenze formative per il mondo del lavoro'; del prorettore per gli Studenti e il diritto allo studio, Rossano Massai, che ha anche la delega all’orientamento e al job placement, su 'Valorizza il tuo dottorato: il placement per i dottori di ricerca'; del prorettore per la Ricerca applicata e il trasferimento tecnologico, Marco Raugi, su 'Trasferimento tecnologico, ricerca applicata e opportunità di placement'; infine del presidente di Unione Industriale Pisana, Carlo Frighetto, su 'L’importanza del dottorato di ricerca nelle aziende'.

Nella sua introduzione, il rettore Mancarella ha sottolineato che "è necessario che il mondo accademico della ricerca dottorale inizi a rivolgersi maggiormente al mondo del lavoro. Non tanto per piegare la ricerca ai soli bisogni del mercato, ma per far capire al mercato che il dottorato è una offerta formativa di 3° livello su cui scommettere, perché può portare vantaggi anche alle imprese". Ai rappresentanti di aziende e enti pubblici è stata quindi consegnata una guida di nuova progettazione che mira a evidenziare i vantaggi della collaborazioni tra queste realtà e i dottorato di ricerca.

Nel pomeriggio il rettore Mancarella, con la professoressa Aglietti e i coordinatori dei dottorati con sede presso l’Ateneo, ha proceduto alla consegna dei diplomi ai nuovi dottori di ricerca di quest’anno, cui è seguito l'incontro tra gli stessi dottori di ricerca e le aziende presenti. "Questa gior nata - ha concluso la professoressa Aglietti - vuole essere non solo un momento di festa per chi ha raggiunto uno tra i più importanti risultati della carriera accademica, ma anche costituire un’opportunità di confronto e d’incontro con il mondo delle istituzioni e delle imprese, delle attività produttive e industriali, dei servizi e della ricerca pubblica e privata, instaurando un percorso virtuoso che metta in luce le potenzialità dei più brillanti giovani ricercatori dell’Università di Pisa e volto a favorirne il reclutamento e il successo professionale".

Di seguito l'elenco dei premiati:

1) Scienze Matematiche, Informatiche, Fisiche e Scienze della Terra

Dottor Marco Moraschini

Corso di Dottorato: Matematica

Coordinatore di Dottorato: Prof. Giovanni Alberti

Tesi: "On Gromov’s theory of multicomplexes: the original approach to bounded cohomology and simplicial volume".

2) Scienze Matematiche, Informatiche, Fisiche e Scienze della Terra

Dottor Niccolò Di Lalla

Corso di Dottorato: Fisica

Coordinatore di Dottorato: Prof. Dario Pisignano

Tesi: "Study and optimization of the IXPE polarization-sensitive detectors".

3) Scienze Chimiche, Scienze Biologiche, Scienze Agrarie e Scienze del Farmaco

Dottor Gianluigi Albano

Corso di Dottorato: Scienze Chimiche e dei Materiali

Coordinatore di Dottorato: Prof. Gennaro Pescitelli

Tesi: "Outstanding chiroptical features in thin films of chiral π-conjugated oligomers: from synthesis to applications".

4) Scienze Chimiche, Scienze Biologiche, Scienze Agrarie e Scienze del Farmaco

Dottoressa Noemi Barsotti

Corso di Dottorato: Biologia

Coordinatore di Dottorato: Prof. Massimo Pasqualetti

Tesi: "Retrogade approach to dissect the mouse connectome and generation of new Rabies Virus tools for functionale analysis of synaptically connected neurons".

5) Scienze Mediche e Scienze Veterinarie

Dottoressa Lucia Grassi

Corso di Dottorato: Scienze cliniche e traslazionali

Coordinatore di Dottorato: Prof. Stefano Del Prato

Tesi: "P. aeruginosa biofilm infections: pre-clinical investigation of new treatment strategies based on the use of antimicrobial peptides".

6) Scienze Mediche e Scienze Veterinarie

Dottoressa Anyela Andrea Medina Valentin

Corso di Dottorato: Scienze veterinarie

Coordinatore di Dottorato: Prof. Alessandro Poli

Tesi: "Medicina trasfusionale nel cane: studio sulla prevalenza dei principali gruppi sanguigni, sulla valutazione di una profilassi attiva contro la Leishmaniosi nei donatori di sangue e sui parametri abitualmente impiegati nel monitoraggio della trasfusione".

7) Ingegneria Civile e Architettura, Ingegneria Industriale e dell’Informazione

Dottor Matteo Loffredo

Corso di Dottorato: Ingegneria Industriale

Coordinatore di Dottorato: Prof. Giovanni Mengali

Tesi: "Analisi numerica e sperimentale dell’influenza dell’effetto Bauschinger sugli stati tensionali residui introdotti dall’autoforzamento di recipienti inpressione".

8) Ingegneria Civile e Architettura, Ingegneria Industriale e dell’Informazione

Dottor Francesco Laccone

Corso di Dottorato: Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni

Coordinatore di Dottorato: Prof. Renato Iannelli

Tesi: "Reinforced and post-tensioned structural glass shells - concept, morphogenesis and analysis".

9) Ingegneria Civile e Architettura, Ingegneria Industriale e dell’Informazione

Dottoressa Cristina Piazza

Corso di Dottorato: Ingegneria dell’informazione

Coordinatore di Dottorato: Prof. Fulvio Gini

Tesi: "On the design and control of soft robotics-enabled prosthetic hands".

10) Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie, Storico-Artistiche, Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche

Dottor Jacopo Paganelli

Corso di Dottorato: Storia

Coordinatore di Dottorato: Prof. Alberto Maria Banti

Tesi: "Il forziere del vescovo. Vicende e basi materiali della signoria dei presuli volterrani nella seconda metà del Duecento".

11) Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie, Storico-Artistiche, Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche

Dottoressa Cassandra Basile

Corso di Dottorato: Filosofia

Coordinatore di Dottorato: Prof. Fabrizio Desideri, Università degli Studi di Firenze

Tesi: "Il filo nascosto della ragione. Società-teatro, finzione e parvenza morale in Kant".

12) Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie, Storico-Artistiche, Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche

Dottoressa Valeria Dei

Corso di Dottorato: Filologia, Letteratura e Linguistica

Coordinatore di Dottorato: Prof. ssa Marina Foschi

Tesi: "L’identité juive inassimilable: récits singuliers d’ascension sociale au XXe siècle. Irène Némirovsky, Albert Cohen et Joseph Roth".

13) Scienze Giuridiche, Economiche e Statistiche, Scienze Politiche e Sociali

Dottoressa Francesca Episcopo

Corso di Dottorato: Scienze Giuridiche

Coordinatore di Dottorato: Prof. Giovannangelo De Francesco

Tesi: "L’effettività del diritto (privato) europeo nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo. Analisi di un concetto indeterminato".

14) Scienze Giuridiche, Economiche e Statistiche, Scienze Politiche e Sociali

Dottoressa Serena Vantin

Corso di Dottorato: Scienze politiche

Coordinatore di Dottorato: Prof. ssa Elena Dundovich

Tesi: "Educazione, cittadinanza e ordine politico in Mary Wollstonecraft. La polemica con Edmund Burke".