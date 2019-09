In 7mila da tutta Italia per i test di ammissione all'Università di Pisa

Oggi 11 settembre, al Polo Fiere di Lucca, si sono svolte le prove per l’accesso al corso per le Professioni sanitarie con ben 1900 iscritti, giorno con il maggior numero di partecipanti e il rettore dell'ateneo pisano Paolo Maria Mancarella ha voluto effettuare un sopralluogo per accertarsi che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Fino a venerdì, infatti, Lucca ospita le prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato che, nell’ambito dell’offerta formativa dell’Università di Pisa, vedono il coinvolgimento del maggior numero di candidati. Quest’anno, infatti gli iscritti alle prove sono saliti da 6mila a quasi 7mila.

"Per il quinto anno consecutivo l’ateneo pisano ha scelto il Polo fieristico di Lucca per svolgere i suoi test - ha spiegato il rettore Mancarella - perché ben collegato con i mezzi pubblici e dotato di ampio parcheggio, e quindi particolarmente idoneo per accogliere e gestire un numero così elevato di candidati. La professionalità dello staff messo a disposizione ci permette ogni anno di far svolgere i test con ordine, sicurezza e tranquillità".

Ad accogliere il rettore il presidente e il direttore generale di Lucca Crea Mario Pardini ed Emanuele Vietina, con il responsabile della commissione esaminatrice Lorenzo Ghiadoni. "La stretta collaborazione e le azioni sinergiche messe in campo dall’ateneo pisano con Lucca Crea srl, hanno consentito di far funzionare al meglio la complessa macchina organizzativa - ha aggiungo Ghiadoni - e i nostri aspiranti studenti possono contare su di uno spazio, pulito, efficiente e ben servito".

Ogni anno quasi 9mila studenti della provincia di Lucca si iscrivono alle facoltà dell’Università di Pisa. "Il Polo fiere - hanno sottolineato Vietina e Pardini - è un asset a disposizione di aziende, enti e attività del territorio non solo lucchese, ma si pone in un’ottica di area vasta mettendo a disposizione un’alta qualità dei servizi e l’esperienza organizzativa del proprio staff".

Le prove ospitate al Polo fieristico di Lucca sono: per il corso di laurea per i futuri medici e odontoiatri a cui hanno partecipato 1.700 iscritti (svolta il 3 settembre); Medicina veterinaria con 600 iscritti (tenuta il 4 settembre); Scienze Biologiche e biotecnologie 1100 partecipanti (6 settembre); Scienze motorie (già svolta il 10 settembre per i 500 iscritti alla selezione). Oggi mercoledì 11 settembre le selezioni per i 13 corsi delle Professioni sanitarie, a cui partecipano 1900 persone; Psicologia clinica (700 iscritti) il 12 settembre e Scienze della formazione primaria (400 iscritti) chiuderà le sessioni di quest’anno venerdì 13 settembre. In ottobre il Polo fieristico di Lucca ospiterà il Miac - Mostra Internazionale delle Tecnologie e Attrezzature per la Produzione di Carta e Cartone e per la Trasformazione di Carta Tissue.