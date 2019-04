A Pontedera la testa di Leonardo più grande al mondo

Sarà installato a Pontedera il ritratto della testa di Leonardo più grande del mondo. L'annuncio sui social da parte del sindaco Simone Millozzi. L'iniziativa fa parte della seconda fase del progetto 'Arte per non dormire' che vede protagoniste una serie di installazioni in città. L'opera che rappresenta Leonardo arriverà a Pontedera per celebrare il genio 'Da Vinci' nei 500 anni dalla sua morte.