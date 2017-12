Tirocinio anticipato alla professione notarile per gli studenti dell'Università di Pisa

L’Università di Pisa e i Consigli Notarili di Pisa, Lucca e Livorno hanno firmato una convenzione volta a regolare le modalità generali di svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione notarile, in concomitanza con l’ultimo anno di studi universitari. Grazie a questa convenzione locale gli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza potranno anticipare, durante il percorso di studi, sei mesi di pratica notarile, svolgendo il tirocinio presso lo studio di un notaio e beneficiando della supervisione di un tutor accademico.

L’accordo è stato sottoscritto in rettorato, giovedì 21 dicembre 2017, dal rettore Paolo Mancarella, dal direttore del dipartimento di Giurisprudenza Emanuela Navarretta e dai presidenti dei Consigli Notarili coinvolti, Barbara Bartolini per quello di Pisa, Vittorio Gaddi per quello di Lucca, e Valerio Vignoli per quello di Livorno. Alla firma era presente anche la professoressa Michela Passalacqua, prorettrice agli Affari giuridici.

"Ritengo apprezzabile che degli enti pubblici, quali l’Università e i Consigli notarili, collaborino insieme - ha detto il rettore Mancarella - e giudico estremamente positivo il loro attivo coinvolgimento nell’attività formativa in stretta cooperazione con il nosto Ateneo". "Ritengo apprezzabile che degli enti pubblici, quali l’Università e i Consigli notarili, collaborino insieme - ha detto il rettore Mancarella - peraltro, i notai sono usualmente dediti a svolgere attività di pubblica necessità, stante il rilievo pubblico delle funzioni esercitate; pertanto, giudico estremamente positivo il loro attivo coinvolgimento nell’attività formativa in stretta cooperazione con l’Università pubblica".