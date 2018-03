La Tirreno-Adriatico passa da Vecchiano e Pisa: Aurelia chiusa e modifiche al traffico

La Tirreno-Adriatico, la corsa dei due mari, passa da Pisa. Froome, Nibali, Dumoulin, Aru, Bardet, Uran, Porte, Sagan, Van Avermaet, alcuni dei più grandi ciclisti del momento giovedì 8 marzo toccheranno la città viaggiando sull'Aurelia per 9km tra le 12.50 e le 13.08. La gara, giunta alla 53esima edizione, è l'antipasto dei grandi giri della stagione agonistica, il primo banco di prova per i ciclisti che puntano al Giro d'Italia e al Tour de France. La corsa internazionale parte con la cronosquadre di apertura sul lungomare della Versilia a Lido di Camaiore (21,5 km). Poi la tappa per velocisti, con il passaggio appunto per Pisa e l'arrivo a Follonica.

Il tragitto passa anche per Vecchiano, sempre nella fascia oraria compresa tra le 12 e le 13, ed interesserà le seguenti vie: via Traversagna nord fino al confine comunale con la provincia di Lucca; via del Capannone; via Cittadella, per proseguire sulla Strada Provinciale 10 vecchianese, attraversando i centri abitati di Nodica e Migliarino Pisano, fino alla Strada Statale Aurelia in direzione Pisa. Il percorso prevede quindi il passaggio sulla statale Aurelia per l'intero tratto ricadente nel Comune di Pisa. Il passaggio della carovana avverrà intorno alle ore 13.

Le misure al traffico

A Pisa è prevista la chiusura al transito veicolare di tutta l'Aurelia, dalle ore 12.30 alle ore 13.30 circa. Considerato che in quel periodo di tempo ci sarà l'uscita degli alunni dalle scuole, è consigliato attraversare l'Aurelia utilizzando il sottopasso di via Conte Fazio. La corsa sarà scortata dalla Polizia Stradale e gli attraversamenti dell'Aurelia saranno presidiati.

A Vecchiano provvedimenti simili. Spiega il sindaco Massimiliano Angori: "Visto che l'orario del passaggio della corsa ciclistica, a livello locale, coincide con l'uscita di alcune scuole, abbiamo ritenuto opportuno, d'intesa con il Dirigente Scolastico professor Alessandro Salerni, anticipare l'uscita degli studenti dai plessi, per ovviare al traffico che si genererebbe dalla contemporaneità con l'evento sportivo. Nello specifico la scuola secondaria Leopardi di Nodica e la scuola primaria Mazzini di Vecchiano termineranno le lezioni alle ore 12 di giovedì 8 marzo".

Sul lato della viabilità dalle ore 10 alle ore 13.30 è prevista l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, lungo i seguenti tratti stradali:

- via Traversagna Nord, dall'intersezione con via Pietra a Padule sino a quella con via del Capannone;

- via del Capannone, dall'intersezione con via Traversagna Nord a via Cittadella;

- via Cittadella, sull'intero tracciato.

"E' un grande onore ospitare nel cuore del nostro territorio comunale una corsa di tale prestigio e valore internazionali - ha commentato l'assessore allo Sport di vecchiano Andrea Lelli - soprattutto per l'amore che i vecchianesi nutrono nei confronti del ciclismo, si tratta di un evento davvero speciale che, per coloro che ne avranno la possibilità, vale la pena godersi appieno, assistendo dal vivo alla corsa".