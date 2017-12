Tmm, il Sindacato Generale di Base: "Perchè non creare una cooperativa?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ma se siete proprio sicure/i che Piaggio continuerà a garantire le commesse di marmitte a un prezzo conveniente, come fatto negli ultimi anni, perchè invece di sperare nell'arrivo di un nuovo padrone, gli operai/e non danno vita a una cooperativa per garantire e gestire la produzione?

Negli anni scorsi, esperienze di autogestione sono state appoggiate anche dalle autonomie locali, dai sindaci. Visti gli attestati di stima e il sostegno accordato alla vertenza Tmm, dinanzi all'assenza di un acquirente, è arrivato per le istituzioni il tempo di operare delle scelte, adoperandosi con gli operi e le operaie a studiare un piano di fattibilità di una cooperativa.

E' una richiesta da avanzare alla stessa Piaggio perchè garantisca almeno un rifornimento decennale e offra tutte le garanzie sufficienti a tale scopo.

Sarebbero quindi i sindaci, e il governatore della Toscana, a farsi loro stessi garanti presso le Banche di un prestito per dare vita alla cooperativa? Sarebbe un impegno irrisorio se confrontato con quanto fatto per la Piaggio negli ultimi anni tra ammortizzatori sociali, finanziamenti, tacendo sulle continue delocalizzazioni produttive.