Apre Toastmania: nella città della Torre toast per tutti i gusti

'Il tuo toast lo crei tu'. E' questo il motto del nuovo locale che giovedì 5 aprile aprirà i battenti nella centralissima piazza Cairoli a Pisa. Si chiama Toastmania e porta nella città della Torre una evoluzione della ristorazione che ha preso piede ormai in Europa.

L'idea è di Andrea Franceschi che nel 2014, insieme ad un suo socio, ha aperto Pastamania in via Turati, un locale dove chiaramente la pasta in tutte le salse è la grande protagonista. "Per Pastamania avevamo avuto l'idea dopo aver visto un locale simile a Venezia, a Torino invece abbiamo preso l'ispirazione per la nuova toasteria, una novità che sta spopolando in tutta Europa e che abbiamo deciso di portare anche a Pisa".

Toast per tutti i gusti dunque, non il solito cotto e fontina, ma in tutte le varianti possibili e immaginabili. Non solo salati, ma anche dolci per i palati più ghiotti.



Toastmania a partire da giovedì sarà dunque aperto tutti i giorni, dalle 11.30 del mattino. "Pastamania sta andando molto bene e anche una toasteria può essere una tipologia di locale adatta ad una città turistica e universitaria come Pisa" conclude Andrea, pronto ad iniziare una nuova avventura nel mondo della ristorazione.

