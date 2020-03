Trovato morto in Austria: avviate le indagini

E' un lutto che deve trovare una risposta quello che ha colpito Pisa ed il Gioco del Ponte in questi giorni. Il 38enne Tommaso Rovina è stato trovato senza vita sabato mattina nella sua camera di albergo a Leoben, in Austria, dove si trovava da diversi giorni per eseguire dei lavori per la ditta per la quale operava come elettricista. A trovare il corpo i colleghi, preoccupati perché non lo avevano visto presentarsi al lavoro. L'autorità giudiziaria locale ha aperto un'indagine, disponendo degli accertamenti sulla salma per capire l'esatta causa della morte.

Tommy era conosciuto in città per essere stato un combattente del Gioco del Ponte, nel San Francesco e nel San Michele, ed aver svolto incarichi di sicurezza in diversi locali pisani e livornesi. Tanti i messaggi di cordoglio espressi sui social al diffondersi della notizia. La Magistratura di San Francesco su Facebook ha scritto di una "perdita dolorosa, ferocemente improvvisa e che ci lascia più che mai senza parole. Ciao Tommy e scusaci se proprio oggi non troviamo niente di meglio da dirti se non un semplice 'ciao', ma ci mancano le parole e questo dice tutto sulla profonda tristezza che proviamo nel doverti salutare così presto e così all'improvviso. Una tristezza che non trova ragioni. Sentite condoglianze ai familiari e a tutti gli amici che hanno avuto la fortuna di conoscere Tommaso".