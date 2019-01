Madonna dell'Acqua: cadaveri di topi in mezzo alla strada

Uscire di casa la mattina per recarsi al lavoro o per commissioni e ritrovarsi a schivare i cadaveri di topi in mezzo alla strada e sui marciapiedi. Con conseguente rischio igienico-sanitario sia per gli esseri umani che per gli animali domestici, che potrebbero entrare in contatto con gli animali morti.

La problematica è stata segnalata da Riccardo Maini, residente diMadonna dell'Acqua, frazione del comune di San Giuliano Terme, che da circa una settimana raccoglie le evidenze di quanto racconta nell'area compresa fra via delle Camelie e via delle Orchidee.

"In queste due vie - spiega il signor Maini - sono stati installate delle postazioni di monitoraggio per roditori dalla ditta Entomox. Da qualche tempo per strada si trovano topi morti che, oltre ad essere una brutta immagine per le persone che percorrono le vie, potrebbero costituire anche un pericolo per i cani e i gatti delle case vicine e per le persone. Penso soprattutto ai bambini che quotidianamente frequentano la zona".

I cadaveri rinvenuti non sono di grandi dimensioni, ma ciò secondo il residente della frazione sangiulianese non può giustificarne la presenza. "Mi auguro che chi di dovere si adoperi quanto prima per risolvere questa situazione di degrado", conclude Riccardo Maini.