Viaggia con 100 tordi in auto: denunciato

Lo hanno fermato gli agenti della Questura nella sua auto a Scandicci, in provincia di Firenze, mentre trasportava a bordo 100 esemplari di tordi bottacci di non più di 10 giorni di vita. Come riportato da CasertaNews, è stato denunciato per ricettazione e maltrattamento di animali G.R., 67enne di Grazzanise (Caserta), ma residente a Pisa, beccato in flagranza dai militari.

L’uomo nascondeva gli uccelli in cinque scatole chiuse con del nastro adesivo e con delle piccole fessure su due lati. Gli animali erano destinati al ‘mercato nero’ dato il valore di circa 3mila euro ad esemplare. I piccoli uccelli sono stati salvati e, come disposto dal sostituto procuratore, sono stati affidati ad un centro specializzato di Modena che li rimetterà in libertà una volta cresciuti.

Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identità della persona che ha venduto i 100 tordi al ‘trasportatore’ casertano.

