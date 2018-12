Torna il presepio a Palazzo Gambacorti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Torna la tradizionale cerimonia di inaugurazione del presepe allestito a Palazzo Gambacorti, la sede del Comune di Pisa. L’appuntamento è per venerdì 21 dicembre alle ore 15.00 e prevede il breve saluto del Sindaco di Pisa Michele Conti e del Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, nonché la partecipazione dei Piccoli Cantori di San Nicola diretti da Emma Zanesi che allieteranno autorità e cittadini con i canti natalizi. Il presepe è allestito dall’Associazione Culturale IL MOSAICO in collaborazione con la Compagnia di San Ranieri per adempiere all’Ordine del Giorno votato una quindicina di anni fa dal Consiglio Comunale di Pisa che chiedeva l’allestimento del presepe nel palazzo comunale. Dopo i canti, la cerimonia si concluderà con la benedizione impartita al presepio e ai bambini presenti da parte del parroco del Comune, Monsignor Franco Cei. Ai piedi della rappresentazione, un cartello esplicativo scritto in sette lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, arabo, cinese e giudaico per spiegare l’universale messaggio d’amore della nascita di Gesù.