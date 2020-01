Calcinaia, automobilisti passano col rosso al semaforo: torna il Vista Red

L’amministrazione comunale e la Polizia Locale di Calcinaia comunicano che dalle ore 24 di domenica 12 gennaio torna in funzione il Vista Red nei pressi del ponte sul Canale Emissario di Fornacette. "A seguito di diverse segnalazioni pervenute direttamente dai cittadini e da accertamenti espletati dalla Polizia Locale - spiega in una nota il Comune - è stato rilevato che le indicazioni dell’impianto semaforico situato sulla Tosco Romagnola Loc. Fornacette all’altezza del Cavalcavia della S.P. 23 vicino a Piazza Timisoara, spesso non vengono rispettate da automobilisti indisciplinati. Si tratta di comportamenti scorretti e molto pericolosi, sia per gli altri utenti della strada, sia per l’autore della violazione. Per questo motivo negli anni passati era stato posizionato presso lo stesso impianto semaforico un dispositivo Vista Red in grado di scattare foto agli automobilisti che transitavano con il semaforo rosso".

La misura aveva avuto effetti positivi, tanto che il deterrente aveva contribuito a cambiare certe pericolose abitudini, tanto che "segnalazioni, incidenti e infrazioni sono drasticamente scese nel giro di pochi anni. Nel 2017 l’amministrazione decise pertanto di disattivare il dispositivo, che invece ad oggi si rende nuovamente necessario, considerato che le cattive abitudini sono dure a morire e nell’arco di due anni le infrazioni presso l’impianto semaforico sulla Tosco Romagnola sono di nuovo aumentate". Il dispositivo è già presente da alcune settimane e la segnaletica stradale prevista dalle norme del Codice della Strada è già stata collocata.