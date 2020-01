La Torre di Pisa star di Legoland a Gardaland

La Torre di Pisa sarà una delle grandi protagoniste del Legoland Water Park Gardaland, che verrà inaugurato il prossimo maggio all'interno del parco divertimenti sul Lago di Garda. Il simbolo italiano più famoso nel mondo sarà ricostruito in scala 1:20 nei minimi dettagli: dalle arcate alle loggette, fino alla bandiera citadina sulla sommità. Sono 38mila i mattoncini Lego che daranno vita alla Torre all'interno di Miniland, un'ampia area che ospiterà un centinaio di monumenti e simboli del territorio italiano in scala.

La ricostruzione della Torre di Pisa, alta più di 2 metri e composta da oltre 70 elementi diversi, ha coinvolto un designer e tre costruttori per un totale di ben 321 ore di lavoro. La principale sfida, nella progettazione e poi nella costruzione, è stata quella di ricreare la pendenza: a tal fine è stata utilizzata una struttura di ferro che supporta l’intera torre e la mantiene inclinata di 5 gradi. Nella fase progettuale sono stati effettuati calcoli complessi per garantire che la struttura di ferro fosse in grado di sostenere l’intero modello, caratterizzato da un peso e da un’altezza considerevoli.

I costruttori hanno dovuto fare particolarmente attenzione alla pendenza e al fatto che il baricentro sarebbe stato diverso da quello di altre costruzioni: i vari elementi e i dettagli, ad esempio, se non incollati perfettamente e sostenuti da fili di ferro, sarebbero caduti e si sarebbero rotti. "Lo staff di grande esperienza di Merlin Magic Making si è trovato raramente di fronte a modelli pendenti" ha affermato Luca Marigo, Sales and Marketing Director Gardaland. "La realizzazione della Torre di Pisa ha rappresentato quindi un compito molto arduo".

Miniland ospiterà anche un'area dedicata a Venezia con i monumenti più famosi tra i quali la Basilica e il Campanile di San Marco, l'area dedicata a Roma con il Colosseo, la Fontana di Trevi e la Basilica di San Pietro e le rappresentazioni delle attrazioni di Gardaland più amate. All'interno del Legoland Water Park Gardaland, in un'area di 15mila metri quadrati, saranno presenti diverse aree tematizzate con scivoli colorati, cannoni e getti d'acqua, aree dedicate alla creatività dove divertirsi a costruire con i classici mattoncini Lego e Duplo, piscine e spazi attrezzati con lettini, sdraio e ampi gazebi per tutta la famiglia.