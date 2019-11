Diritti dei bambini: Torre di Pisa e Logge di Banchi illuminate di blu

Il prossimo 20 Novembre, a partire dal tardo pomeriggio, la Torre di Pisa e le Logge di Banchi saranno illuminate di blu, in accordo con il progetto GoBlue dell'Unicef, che vedrà in tutta Italia monumenti ed edifici pubblici illuminati del colore-logo dell'associazione che vuol far ricordare i 30 anni della Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Immagine di archivio